Elezioni Rsu: Cisl Scuola prima ad Agrigento e Caltanissetta, seconda a Enna

Si sono svolte, lunedì martedì e mercoledì scorsi le elezioni per il rinnovo delle RSU per il comparto scuola. La CISL Scuola ha partecipato alla competizione elettorale in tutte le 127 scuole delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, con ben 393 candidati, riconfermandosi la lista più suffragata nelle province di Agrigento e Caltanissetta e la seconda lista più votata nella provincia di Enna.

Il risultato complessivo ottenuto nelle tre province è stato di 6.040 voti su 17.988 votanti, pari al 33,60%. Vittorie schiaccianti nelle province di Agrigento con un distacco del 15,5% rispetto al secondo sindacato, e a Caltanissetta, con ben 389 voti in più, pari a un distacco del 7% rispetto al secondo sindacato.

“Il risultato – dichiara il segretario generale Cisl Scuola Ag Cl En Emanuele Caci – è stato frutto dell’impegno di un’azione sindacale concreta, al servizio dei lavoratori in ciascun territorio. L’ottimo risultato è stato raggiunto grazie alla credibilità e alla competenza dei nostri candidati, che sono e saranno sempre più un punto di riferimento nelle scuole”.

Per Carmela Petralia, Segretaria Generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, “la CISL Scuola si conferma sempre più un riferimento autorevole e credibile nel territorio per il personale della scuola. La nostra azione, propositiva e concreta, è stata apprezzata e premiata con un largo consenso da parte dei lavoratori del settore”.

Forte soddisfazione da parte della Segretaria Generale CISL Scuola Sicilia, Francesca Bellia, che ha dichiarato: “Il voto premia il grande impegno della CISL Scuola di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, che è riuscita a presentare liste in tutte le scuole del vasto territorio delle tre province. Il nostro modo di fare sindacato, con un’azione vicina ai lavoratori e sempre concreta, porta sempre ai migliori risultati”.

“Un sentito ringraziamento – conclude Caci – è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito al successo della CISL Scuola in questa importante prova elettorale; grazie a chi ha scelto di candidarsi e a tutti coloro che, con il proprio lavoro e impegno, hanno sostenuto la nostra presenza nei luoghi di lavoro. Un grazie particolare va al gruppo dirigente della CISL Scuola di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, per la passione e la dedizione dimostrate”.