Elezioni province, Mpa Enna: “Soddisfatti per tavolo centrodestra, ora proposta per Libero Consorzio”

“Avevamo anticipato come Mpa l’idea di un incontro del centrodestra e successivamente il tavolo regionale ha avviato una riflessione che porti le forze che sostengono il governo regionale guidato da Renato Schifani, ad attuare una proposta politica unitaria. Non possiamo che ritenerci soddisfatti, sono le regole della politica che impongono tale percorso, attendiamo, pertanto, le forze politiche del centrodestra del territorio per un confronto serio e coerente che metta in campo una proposta politica per il Libero Consorzio e gli enti locali a scadenza con un’idea di sviluppo che pianifichi e programmi i vari temi da mettere in campo”. Lo dichiarano i componenti del gruppo Mpa al Comune di Enna Francesco Di Venti (capogruppo), Naomi Fiammetta (vice presidente del consiglio comunale), Gaetano Catalano (consigliere comunale) Francesco Comito (consigliere comunale e vicesindaco), Giusy Firrantello (consigliere comunale) e Mirko Milano (assessore comunale).

“Ringraziamo – proseguono – per la risposta garbata e puntuale il gruppo di Fratelli d’Italia per l’accettazione di un tavolo permanente che pianifichi soprattutto le azioni che riguardano il tema idrico. Un tema che diventa centrale così come per le politiche legate allo sviluppo del territorio della provincia di Enna”.