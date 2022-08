Elezioni in Sicilia: è Renato Schifani il candidato del centrodestra

“Sono onorato e commosso dalle parole di Gianfranco Miccichè che mi indica come candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione Siciliana. Un profondo e sincero ringraziamento va al Presidente Berlusconi, al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla classe dirigente del mio partito che ha voluto questo mio impegno. Ringrazio inoltre tutti gli alleati della coalizione per il sostegno e la fiducia dimostratami. Lavorerò senza sosta per il bene e la crescita della mia terra, sempre nel rispetto delle varie sensibilità dei partiti della coalizione e della sua unità”. Lo ha dichiarato all’Ansa il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

Un grande apprezzamento arriva da Francesco Colianni, candidato autonomista per la provincia di Enna alle prossime elezioni regionali.

“Schifani è la persona giusta per rappresentare il candidato alla presidenza della Regione Sicilia del centrodestra unito – ha dichiarato – incarna una figura autorevole, rassicurante e di grande competenza amministrativa che darà certamente un contributo decisivo per risollevare le sorti economiche e sociali che attanagliano la nostra Isola”.

Francesco Colianni sottolinea che l’ex presidente del Senato “è una figura di grande spessore e di rilievo nazionale per l’unità di tutti partiti e i movimenti del centrodestra”.

“Con questa candidatura – afferma – il centrodestra si appresta a governare la Sicilia con una prospettiva importante anche per la provincia di Enna”.