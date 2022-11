Elezione diretta del presidente dei liberi consorzi: il Pd presenta all’Ars proposta di legge

Ripristinare l’elezione diretta del Presidente dei Liberi Consorzi: è questa la proposta di legge presentata ieri all’ARS dal gruppo parlamentare del Partito Democratico. Primo firmatario del disegno di legge, sottoscritto da tutti i parlamentari del PD, è il deputato ennese Fabio Venezia.

“Con questa iniziativa – commenta il segretario provinciale del Pd Vittorio di Gangi – diamo seguito al deliberato della Federazione Provinciale del PD ennese che da tempo ormai la sollecitava. Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Arena per il supporto giuridico dato nella fase della stesura della proposta”.

“La proposta di legge presentata – afferma Venezia – ha lo scopo di porre fine ai lunghissimi anni di commissariamento degli enti intermedi, quali sono le ex province, al fine di gestire i servizi del territorio attraverso i rappresentanti scelti direttamente dai cittadini. Tra l’altro, non bisogna dimenticare che il Governo Nazionale ha impugnato, per vizio di incostituzionalità, l’ultima proroga dei commissari operata da Musumeci. Speriamo che il disegno di legge possa trovare un’immediata calendarizzazione nei lavori delle commissioni e dell’aula per consentire di arrivare, in tempi brevi, ad eleggere i propri rappresentanti territoriali”.