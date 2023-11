Elezione Carmela Petralia segretaria Cisl Ag-Cl-En, Italia Viva: “Una grande occasione di rilancio per il territorio”

PUBBLICITÀ

Il coordinatore provinciale di Italia Viva Francesco Alloro ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla recente elezione dell’ennese Carmela Petralia a segretaria della CISL Enna-Caltanissetta-Agrigento.

L’elezione di Carmela Petralia a segretaria della CISL Enna-Caltanissetta-Agrigento, rappresenta una grande occasione di rilancio anche per il nostro territorio. È bello sapere che una donna così giovane e brillante possa dirigere un sindacato così importante in un territorio come il nostro che ha grande bisogno di lavoro e di tutele. Dunque, con Carmela la CISL è in buone mani e sono sicuro potrà dare un apporto fondamentale alle importanti battaglie necessarie per la nostra terra.