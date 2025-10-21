Eletto il nuovo direttivo AIO Caltanissetta-Enna: Salvatore Piccione è il nuovo presidente

PUBBLICITÀ

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo dell’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) delle province di Caltanissetta ed Enna. L’assemblea degli iscritti ha eletto Presidente il Dott. Salvatore Piccione, che assumerà la guida della sezione territoriale per il prossimo mandato. Fanno parte del nuovo Direttivo i consiglieri: Dott. Edmondo Ferraro, Dott. Pietro Saturo, Dott. Vincenzo Russo e Dott. Emanuele Ferraro.

PUBBLICITÀ

Il nuovo gruppo dirigente esprime il proprio ringraziamento ai colleghi per la fiducia accordata e manifesta l’intento di proseguire con impegno e spirito di collaborazione le attività dell’associazione, ponendo al centro la valorizzazione della professione odontoiatrica, la formazione continua e la collaborazione tra colleghi.

PUBBLICITÀ

“Ringrazio sinceramente tutti i colleghi per la fiducia e il sostegno – ha dichiarato il Dott. Salvatore Piccione –. Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare la presenza dell’AIO sul territorio, promuovendo la crescita professionale, l’aggiornamento scientifico. Insieme al nuovo Direttivo, lavoreremo con dedizione per rappresentare al meglio la nostra categoria e garantire un dialogo costruttivo con le istituzioni e la comunità.”

L’AIO Caltanissetta-Enna rinnova così il proprio impegno a rappresentare con competenza e senso di responsabilità la categoria, nel solco dei principi etici e deontologici che da sempre ne caratterizzano l’azione.