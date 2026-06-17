Efficientamento energetico, Mangione e Monsù (Grande Sicilia): “Importante risultato per Leonforte”

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Il Gruppo Consiliare Grande Sicilia del Comune di Leonforte, composto dai consiglieri comunali Davide Mangione e Gaetano Monsù, esprime soddisfazione per l’ammissione del progetto presentato dal Comune di Leonforte nell’ambito dell’avviso regionale dedicato all’efficientamento energetico delle reti di pubblica illuminazione e rivolge un sentito ringraziamento all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Francesco Colianni per l’impegno profuso a sostegno dei Comuni siciliani.

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L’iniziativa promossa dalla Regione Siciliana rappresenta una opportunità per gli enti locali che intendono investire nella modernizzazione delle infrastrutture pubbliche, nella riduzione dei consumi energetici e nel miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

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«Accogliamo con grande soddisfazione questa importante notizia per la nostra comunità – dichiarano i consiglieri Davide Mangione e Gaetano Monsù –. L’ammissione del progetto di Leonforte conferma la validità delle opportunità messe in campo dalla Regione Siciliana e testimonia l’importanza di investire in interventi capaci di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale ed efficienza amministrativa».

«Desideriamo inoltre rivolgere un sincero ringraziamento all’Assessore regionale Francesco Colianni – proseguono i consiglieri di Grande Sicilia – per l’attenzione dimostrata nei confronti dei territori e per il lavoro portato avanti nell’ambito delle politiche energetiche regionali. La vicinanza delle istituzioni regionali ai Comuni è fondamentale per consentire la realizzazione di opere che altrimenti sarebbero difficilmente sostenibili con le sole risorse degli enti locali».

Secondo Mangione e Monsù, il progetto rappresenta un’occasione concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini leonfortesi attraverso una rete di illuminazione più moderna, efficiente e sostenibile, capace di garantire maggiore sicurezza urbana e, al tempo stesso, una significativa riduzione dei costi energetici a carico dell’ente.

«Si tratta di un risultato che guarda al futuro della nostra città – concludono i consiglieri –. Auspichiamo che l’iter possa concludersi positivamente e che Leonforte possa beneficiare delle risorse previste, trasformando questa opportunità in un intervento concreto a favore della comunità. Come Gruppo Consiliare Grande Sicilia continueremo a sostenere ogni iniziativa utile alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio, valorizzando tutte le occasioni che possano generare benefici reali per i cittadini».