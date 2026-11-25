Efficientamento energetico, in graduatoria i progetti dell’Iacp di Enna e di Agira

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La Regione Siciliana finanzia quattro progetti di efficientamento energetico di altrettante strutture pubbliche per un totale di quasi 9,5 milioni di euro. L’assessorato regionale dell’Energia, infatti, ha pubblicato la graduatoria definitiva nell’ambito dell’avviso emanato proprio per promuovere interventi di riduzione dei consumi.

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In particolare, in base alla graduatoria del dipartimento dell’Energia, sono stati ammessi al beneficio: il policlinico “Gaetano Martino” di Messina per i lavori nel padiglione W con un contributo di 829 mila euro; l’Istituto autonomo case popolari di Messina per la sede di via Pellegrino con 1,4 milioni di euro; l’università di Messina per l’intervento nell’immobile che ospita il dipartimento di Scienze politiche e giuridiche in piazza XX Settembre con 1,2 milioni; l’università di Palermo per lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio 9 di viale delle Scienze “Lotto I” con 6 milioni di euro.

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Il bando è stato finanziato attraverso l’Azione 2.1.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027.

«Si tratta di un importante piano di miglioramento dell’efficienza energetica di immobili pubblici – sottolinea l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni –. Le istituzioni beneficiarie potranno effettuare interventi in grado di creare circoli virtuosi di abbattimento dei consumi energetici e di autoproduzione. Al momento, sono finanziabili quattro dei diciotto progetti considerati ammissibili ma ho già presentato una richiesta al dipartimento della Programmazione per allocare sulla misura ulteriori risorse a valere sul Fesr per consentire lo scorrimento della graduatoria».

L’avviso prevede che possano essere realizzate, tra l’altro, opere per l’isolamento termico e la schermatura; pareti ventilate, giardini verticali o tetti verdi; sostituzione di infissi; miglioramento di impianti di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione e di produzione dell’acqua calda sanitaria. Connessi a questi interventi possono essere installati impianti fotovoltaici e solari termici.

I progetti ammissibili a finanziamento e non ancora finanziabili presenti in graduatoria sono: Ipab Vagliasindi Randazzo, manutenzione straordinaria della casa di riposo per anziani e servizi alla persona a Randazzo per 2,7 milioni di euro; Asp Siracusa, padiglione sub 3 di medicina ospedaliera in via Traversa la Pizzuta a Siracusa (627 mila euro); Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo, edificio Piastra dell’ospedale Piemonte (2,8 milioni); Ipab Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni (1 milione di euro); Villa Sofia-Cervello, edificio “Luigi Biondo” in piazzetta Salerno (4,1 milioni); Iacp Enna, lavori nella sede di via Armando Diaz (720 mila euro); Ipab Sacerdote Mariano Scirfigliano Sicaro per l’edificio di via Calvario 66 ad Agira (1,3 milioni di euro); Policlinico Rodolico-San Marco di Catania, edificio 4 (3,9 milioni di euro); Ipab Casa Famiglia Regina Elena di Messina, edificio “Casa-Famiglia” (664 mila euro); università di Catania, edificio all’interno del complesso Santa Sofia (2,5 milioni); Istituto incremento ippico di Sicilia, sede di via Vittorio Emanuele II a Catania (2,4 milioni); Casa di ospitalità Collereale e asili d’infanzia, edificio di Messina prospiciente alla via Piemonte (1,3 milioni); Fondazione Sant’Elia, Palazzo Celestri di Santa Croce a Palermo (1,2 milioni); Camera Commercio Palermo Enna, intervento sulla sede di Palermo (1,8 milioni).

La graduatoria è pubblicata sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.