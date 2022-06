Edilizia scolastica, la preoccupazione di Ance: “Nessun Comune ennese ha presentato proposte”

“Siamo molto preoccupati dei ritardi e delle inerzie che registriamo da parte degli enti locali nella progettazione e programmazione di interventi finanziabili con il PNRR”.

Così Sabrina Burgarello, presidente Ance Enna, esprime la forte preoccupazione delle imprese edili del territorio che si attendono molto dall’utilizzo del PNRR.

“Il nostro interesse – prosegue – va ben oltre quello puramente aziendale. Il PNRR può essere l’occasione per far svoltare la nostra terra. L’ammodernamento e la maggiore efficienza della pubblica amministrazione è tra i primi obiettivi del piano di ripresa e resilienza, ma purtroppo oggi scontiamo ritardi di decenni ed il risultato è che non si hanno né idee né progetti candidabili”.

“Il caso più evidente – continua Burgarello – è quello dell’avviso sull’edilizia scolastica per i più piccoli, ben tre volte prorogato proprio per consentire alla Sicilia di candidare proposte e al terzo avviso appena 22 comuni siciliani hanno presentato proposte e tra questi nessun comune ennese. Com’è possibile? Non ci sono esigenze di nuove scuole o palestre scolastiche? Non ci pare che le strutture in cui studiano i nostri bambini siano tali da non richiedere interventi o totale sostituzione. Gli enti locali dovrebbero farsi trovare pronti, su scuole e vivibilità ci sono svariati miliardi da spendere bene e occorre che ci siano progetti adeguati. Ricordo che qualche mese fa l’Ordine degli Architetti aveva proposto un sistema veloce ed efficiente per dotarsi della progettazione necessaria a candidare interventi. Si potrebbe partire così. Basta avere voglia di cambiare – conclude – e voglia di fare”.