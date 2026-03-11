Edilizia, Ance Enna lancia l’allarme sui rincari dei materiali

PUBBLICITÀ

Numerose segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione.

“Serve arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. Ma intervenire solo su carburanti e bollette non basta: serve misura ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise”. A comunicarlo l’Ance di Enna.

“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio e con aumenti dei costi di trasporto”, spiega il presidente Ance Enna Enzo Talio.

“Purtroppo – prosegue – gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti. Per questo riteniamo che senza un intervento urgente le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema”.

Ecco perché “auspichiamo l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che – conclude – risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto”.