Edilizia, Ance Enna illustra gli aumenti previsti nell’ipotesi di accordo

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ANCE Enna ribadisce il valore dei numeri ed il rammarico per non aver definito una trattativa che aveva tutte le condizioni per esserlo.

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Il Presidente Vincenzo Talio dichiara: “Senza voler alimentare ulteriormente polemiche ma al solo fine di corroborare i dati che tutte le parti conoscono bene occorre specificare gli aumenti concordati fino alla rottura del tavolo. I dati sul tavolo sono:

Il numero degli operai rilevanti ai fini degli istituti contrattuali, per come risulta dai dati ufficiali della Cassa edile, sono 4.361 per un totale di ore lavorate di 3.639.83, dati che sono alla base della retribuzione variabile (EVR) e che senza contratto le aziende non potranno corrispondere. Riguardo la circostanza che il contratto non avrebbe effetto su aziende che hanno una contrattazione aziendale c’è da evidenziare che in Edilizia non esiste un terzo livello aziendale. Le aziende, specie quelle più grandi spesso conducono trattative migliorative, ma non ne conosciamo né contenuto né valore in quanto, come detto estranei alla contrattazione che ci è delegata. Riguardo ai ritardi tutti gli addetti ai lavori sanno che il CCNL ha imposto che i contratti territoriali dovessero avere efficacia dopo febbraio di quest’anno. Da febbraio abbiamo avuto 4 incontri e come capita spesso nelle trattative si sono negoziati vari istituti a noi delegati, alcuni con successo altri abbandonati per effetto della normale mediazione. Per cui non riteniamo si possa parlare di ritardi, tanto meno di 21 mesi. Infine riguardo la richiesta di maggior salario, del tutto normale per i sindacati e in questo momento anche comprensibile, non è nelle nostre deleghe intervenire. Il Contratto provinciale ha fondamento nell’art. 38 del Contratto nazionale che delega alcuni istituti ai territori. Il salario o indennità una tantum non sono tra questi, tutto qui. Noi possiamo legittimamente fissare quello per cui siamo stati delegati. Ogni altra previsione è nulla e può essere tranquillamente disapplicata dalle Imprese.”

“Ribadiamo che siamo pronti a definire anche con le altre sigle sindacali, che ringraziamo per l’apporto costruttivo alla discussione, quanto è possibile definire nei limiti di quello che ci è delegato” conclude.