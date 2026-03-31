Ecotour Treno + E-bike dei Peloritani: giro in e-bike della Sicilia nord-orientale dal 23 al 26 aprile

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Un viaggio tra mobilità sostenibile, scoperta del territorio e cicloturismo nel Nord-Est della Sicilia. È questo lo spirito dell’“Ecotour Treno + E-bike dei Peloritani – Giro in E-bike della Sicilia nord-orientale”, in programma dal 23 al 26 aprile 2026. L’iniziativa rientra tra le azioni di “Cicli solidali”, progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e finalizzato a promuovere l’utilizzo di mezzi a pedalata assistita e servizi di prossimità a basso impatto ambientale nei territori di Enna, Caltanissetta e nei comuni limitrofi.

La partenza è prevista nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, in treno dalla Stazione centrale di Caltanissetta, con arrivo in serata alla Stazione centrale di Messina.

Da venerdì 24 aprile inizierà il Tour in E-bike, che toccherà le seguenti località: Lago di Ganzirri, il “Pantano Grande”; Riserva Naturale Orientata Laguna di Capo Peloro – “Pantano Piccolo” o Lago di Torre Faro; Villafranca Tirrena; Venetico Marina; borgo medievale di Monforte San Giorgio; Rometta; Saponara; Gesso.

Il primo pernottamento sarà a Messina, il secondo a San Saba, mentre il terzo è previsto a Monforte San Giorgio.

Il rientro a Caltanissetta è previsto nel pomeriggio di domenica 26 aprile, con partenza dalla Stazione centrale di Messina e arrivo in serata alla Stazione centrale di Caltanissetta.

L’intero Tour in E-bike è di circa 105 chilometri, è suddiviso in tre tappe giornaliere di circa 35 chilometri e comprende la 37ª tappa dell’Appennino Bike Tour “Scilla – Monforte San Giorgio”.

L’Ecotour sarà realizzato insieme, anche se ognuno potrà autogestirsi le spese e le singole prenotazioni, con possibilità comunque di realizzare un fondo cassa comune. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 3393591755.