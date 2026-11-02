Economia ennese, Petralia (Cisl): «La crescita c’è, ma non si traduce in lavoro. Adesso servono le scelte»

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Crescono le esportazioni, aumentano il credito alle imprese e le start-up innovative. Eppure in provincia di Enna gli occupati diminuiscono, le imprese attive calano e le ore di cassa integrazione salgono. È la contraddizione che la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna legge nei dati del monitoraggio degli indicatori congiunturali provinciali diffuso dalla Camera di Commercio, con l’analisi del Centro studi dell’Istituto Tagliacarne.

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«Sono numeri che vanno letti tutti insieme – afferma la segretaria generale Carmela Petralia –. Un export che cresce del 26,4% contro il 4,5% nazionale, start-up innovative in aumento del 13,3% mentre in Italia calano del 5%, prestiti alle attività economiche in crescita del 5,8% e un Terzo settore che si rafforza più che nel resto del Paese: sono segnali veri, merito di imprese, lavoratori e realtà sociali che hanno scelto di restare e investire. Ma gli occupati scendono del 2,5%, mentre in Italia crescono dello 0,6%, le imprese attive calano dell’1,1% e le assunzioni previste dalle imprese per fine anno aumentano meno della metà della media nazionale. La crescita c’è, ma non si traduce in lavoro. E senza lavoro non si ferma l’esodo dei giovani, che resta la prima emergenza di questo territorio».

«Il dato che preoccupa di più è quello della cassa integrazione – prosegue Petralia – le ore crescono del 24,1%, mentre nel Paese diminuiscono del 18,7%. Chiediamo di avviare, insieme alle istituzioni e alle associazioni datoriali, un monitoraggio costante delle crisi aziendali. Ogni ora di cassa integrazione deve diventare un’occasione di formazione e riqualificazione, non l’anticamera della perdita del posto. E vanno fatti funzionare davvero gli strumenti che già esistono, dalla Zes unica alla zona franca urbana, a partire dal rilancio della zona industriale di Dittaino. C’è poi un aspetto su cui riflettere: depositi bancari e risparmio postale aumentano del 5%. Sono risorse che le famiglie accantonano, anche per prudenza, e che restano in gran parte ferme, mentre il territorio ha bisogno di investimenti. È lo stesso tema che la Cisl nazionale ha posto nel Libro Verde per il Patto sociale: costruire strumenti che portino il risparmio privato verso l’economia reale e il lavoro».

«Anche sulla formazione i dati raccontano due facce della stessa medaglia – sottolinea la segretaria generale territoriale –. Il 43,4% delle nuove matricole sceglie corsi Stem e la provincia è al 12° posto in Italia: è un patrimonio enorme. Ma se i nostri ragazzi si formano nelle discipline che il mercato cerca e poi qui non trovano un lavoro di qualità, li avremo preparati per altri territori. Per questo il tavolo permanente tra scuola, università, formazione e imprese che abbiamo proposto nel Patto per Enna è oggi una necessità, insieme a misure come la Start tax per i giovani neoassunti e il diritto soggettivo alla formazione che la Cisl chiede a livello nazionale».

Per la Cisl la risposta passa proprio dal Patto per Enna, la proposta che il sindacato aveva presentato ai candidati sindaco del capoluogo prima delle ultime amministrative: un’intesa tra sindacati, imprese, istituzioni, mondo della scuola, università, formazione e terzo settore.

«Il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese, chiede un impegno condiviso di istituzioni, associazioni e attori economici e sociali: siamo d’accordo, ed è la strada che indichiamo da mesi – evidenzia Petralia –. Questi dati ci dicono che oggi il Patto per Enna deve allargarsi a tutta la provincia. Comuni, Libero Consorzio, Camera di Commercio, Università Kore, scuole, associazioni datoriali e terzo settore devono sedersi allo stesso tavolo e darsi obiettivi concreti e verificabili su lavoro stabile, giovani, occupazione femminile, servizi e infrastrutture. È il metodo che la Cisl Sicilia ha già messo in pratica con il protocollo per il rilancio delle aree interne firmato con Anci Sicilia, Cesi e Università Kore, ed è lo spirito del nuovo Patto sociale che la Cisl propone al Paese con la campagna “Il Patto che unisce”».

«Enna non ha bisogno di letture di comodo, né trionfalistiche né rassegnate – conclude Petralia –. Ha bisogno di trasformare i segnali positivi in posti di lavoro stabili e dignitosi. La Cisl è pronta a fare la propria parte: i numeri li conosciamo, adesso servono le scelte».