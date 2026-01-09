Economia, Enna in contrazione nel 2026: Antoci interroga la Commissione Europea

PUBBLICITÀ

Secondo un recente rapporto dell’Ufficio Studi CGIA, nel 2026 il PIL in Sicilia registrerebbe una delle crescite più basse, circa +0,28%, e due province, Enna e Ragusa, risulterebbero addirittura in contrazione. Queste stime evidenziano il preoccupante rischio di un aumento dei divari territoriali rispetto agli obiettivi di coesione previsti dall’Europa.

Per questo l’eurodeputato Giuseppe Antoci ha depositato un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo quali misure concrete intenda attivare nel 2026 per sostenere la crescita in Sicilia. Chiede inoltre se la Commissione intenda promuovere nel 2026 iniziative mirate per PMI, transizione digitale e verde e occupazione giovanile nel Mezzogiorno, per dare una spinta effettiva e strutturale allo sviluppo della regione.

“Non basta dire che l’Italia cresce se poi una regione resta in coda e due province vanno in contrazione, significa che la crescita non è equilibrata e che il rischio di divari più profondi è reale”, dichiara Antoci.

“L’Europa dispone di strumenti e risorse, ma devono essere messi al servizio dei territori che faticano di più, con un supporto concreto sulla capacità amministrativa e con una selezione dei progetti che premi qualità, impatto e tempi di realizzazione”, conclude Antoci.