EcoEnnaServizi, Seminara accetta l’incarico e lascia gli incarichi politici

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Giuseppe Seminara accetta l’incarico di amministratore unico di EcoEnnaServizi e annuncia contestualmente le dimissioni dagli incarichi di carattere politico ricoperti. A comunicarlo è lo stesso Seminara, segretario cittadino del Pd di Enna, dopo il conferimento dell’incarico da parte dell’Assemblea dei Soci.

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«Ho deciso di accettare l’incarico di Amministratore Unico di EcoEnnaServizi S.r.l., conferitomi dall’Assemblea dei Soci, con la consapevolezza della responsabilità che questo comporta – ha dichiarato – e con la volontà di mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio della società e della città».

Seminara annuncia anche la scelta di lasciare gli incarichi politici per concentrarsi sulla gestione della società: «Ho inoltre deciso di rassegnare le dimissioni dagli incarichi di carattere politico che ricopro, per potermi dedicare pienamente all’amministrazione della società, nell’interesse pubblico, dei lavoratori e della comunità ennese».

Il nuovo amministratore unico indica infine l’impostazione con la quale intende affrontare l’incarico: «Affronterò questo nuovo percorso con serietà, impegno e senso di responsabilità, nella convinzione che saranno il lavoro svolto e i risultati raggiunti a parlare».