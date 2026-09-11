EcoEnnaServizi, l’opposizione chiede trasparenza sulla nomina di Seminara e un dibattito sui conti

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Trasparenza sulla nomina del nuovo Amministratore Unico di EcoEnnaServizi, Giuseppe Seminara, e un confronto pubblico in Consiglio comunale sulla situazione economico-finanziaria della società. È quanto chiedono Mpa, Enna Futura e Forza Italia, attraverso i consiglieri comunali Francesco Comito, Giusy Firrantello, Ezio De Rose, Francesco Di Venti, Gaetano Fazzi, Paolo Gargaglione, Emilia Lo Giudice e Giusy Macaluso.

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«Il Sindaco ha annunciato la sostituzione dell’Amministratore Unico di EcoEnnaServizi, ma sulla nuova nomina restano interrogativi che non possono essere liquidati con una conferenza stampa», dichiarano i consiglieri.

«Per questo – proseguono – abbiamo presentato una formale richiesta di accesso agli atti per conoscere la relazione conclusiva della due diligence, la documentazione economico-finanziaria della società e tutti gli atti presupposti alla nomina del nuovo Amministratore Unico, compresi gli eventuali esiti di procedure comparative e il curriculum vitae del soggetto individuato».

Per i rappresentanti dell’opposizione, è necessario chiarire le ragioni della scelta: «Quali titoli possiede il nuovo Amministratore Unico? Quali esperienze professionali e competenze specifiche lo rendono idoneo a guidare una società pubblica chiamata a gestire servizi di interesse della collettività? E attraverso quale procedura è stato individuato?».

«Se non è stata effettuata alcuna comparazione – proseguono – sarà ancora più importante conoscere i criteri e le motivazioni che hanno portato a questa nomina, per sgombrare il campo dal dubbio che si tratti di un premio di fedeltà politica. Non possiamo accettare che la gestione di una società interamente partecipata dal Comune venga affrontata attraverso nomine calate dall’alto e accompagnate da spiegazioni generiche. EcoEnnaServizi è un patrimonio prezioso del Comune. La cittadinanza ha il diritto di sapere chi viene chiamato a guidarla, con quali competenze e sulla base di quali requisiti».

Accanto alla trasparenza sulla nomina, Mpa, Enna Futura e Forza Italia chiedono chiarezza sui conti: «Ad oggi il Sindaco si è limitato a una conferenza stampa nella quale, con toni allarmistici, ha parlato di non meglio specificati “buchi finanziari” e di una società addirittura “al collasso”. Dichiarazioni di questa portata richiedono documenti, dati e un confronto nelle sedi istituzionali».

«Chiediamo pertanto che l’esito della due diligence sia al centro di un dibattito in Consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Riteniamo opportuna anche la partecipazione del dott. Montesano, affinché possa fornire il proprio contributo per chiarire ogni aspetto della situazione finanziaria di EcoEnnaServizi. Servono risposte puntuali, nell’interesse della società e dell’intera comunità ennese», concludono i consiglieri.