È morto il segretario UilTucs di Cl-En-Ag Michelangelo Mazzola

“Michelangelo Mazzola ci ha lasciati. Resterà per sempre il ricordo del suo appassionato e leale servizio sindacale, assicurato a lavoratrici e lavoratori anche quando le forze fisiche lo stavano abbandonando”. Così la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, e il segretario regionale Uil con delega sul territorio di Caltanissetta, Salvatore Guttilla, ricordano Michelangelo Mazzola, segretario della UilTucs di Caltanissetta-Enna-Agrigento, morto oggi dopo una lunga malattia.

Gli esponenti sindacali aggiungono: “Ad Anna, moglie di Michelangelo Mazzola, e ai figli Giulia e Giuseppe vogliamo esprimere il dolore della Uil nissena e siciliana per il loro lutto che è anche il nostro. Vadano fieri di ciò che ha fatto Michelangelo. Ha dato corpo e spessore a quello che per noi tutti non è soltanto uno slogan: essere sindacato delle persone”.

Luisella Lionti e Salvatore Guttilla concludono: “Condoglianze anche alla famiglia della UilTucs che, sotto la guida della segretaria nazionale Marianna Flauto e della segretaria generale siciliana Ida Saja, ha combattuto assieme a Michelangelo Mazzola significative battaglie rivendicando il diritto al rispetto, alla dignità, alla sicurezza e alle garanzie contrattuali per lavoratrici e lavoratori del commercio, dei servizi, del turismo. Vogliamo citare, fra l’altro, le coraggiose e tenaci campagne di legalità condotte da Michelangelo Mazzola e dalla UilTucs al fianco dei dipendenti della grande distribuzione nel Nisseno e degli ‘invisibili’ delle mense scolastiche nel capoluogo. Ciao, Michelangelo. È stato esaltante averti tra noi, sarà bello portare avanti la tua missione sindacale”.

I funerali di Michelangelo Mazzola saranno celebrati lunedì alle 15.30 nella Cattedrale di Caltanissetta.