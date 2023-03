Duecento scout ad Enna per il “Thinking Day”

Il freddo non ha scoraggiato duecento scout della città di Enna, che domenica hanno colorato e animato la città per celebrare il “Thinking Day” (la giornata del pensiero) nel corso della quale tutti gli scout del mondo ricordano la nascita del fondatore del movimento Baden Powel e di sua moglie Olave. Quest’anno le comunità capi dei tre gruppi Enna 1, Enna 2 ed Enna 3 hanno deciso di celebrare insieme la giornata del pensiero per far rivivere ai ragazzi la dimensione comunitaria e di fratellanza fortemente penalizzata da questi due anni di pandemia.

La Giornata Mondiale del Pensiero è una giornata di amicizia internazionale che gli scout festeggiano dal 1926, grazie a WAGGGS (World Association of Girls Guides and Girl Scouts), il movimento mondiale che rappresenta 10 milioni di guide e scout in 152 paesi. Il tema della Giornata Mondiale del pensiero dal 2022 e fino al 2024 è stato “Il Nostro Mondo, il Nostro Futuro di Pace”.

I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi misti composti dagli scout di tutti e tre i gruppi. Attraverso delle attività laboratoriali ed una metodologia attiva così come previsto dallo scoutismo, ogni gruppo ha svolto delle attività attinenti alla tematica proposta. Dal laboratorio di cucina realizzato attraverso l’utilizzo di materie prime, a quello di cucito riciclando borse e vestiti inutilizzati, a quello di serigrafia e realizzazione di strumenti musicali sempre con materiali di riciclo.

Al termine delle attività capi e ragazzi hanno pranzato insieme nella piazzetta del Duomo e successivamente padre Mario Saddemi, assistente ecclesiastico del gruppo Enna 2, ha celebrato la messa.

Con il rinnovo della promessa scout e la raccolta di un euro che sarà devoluto ai terremotati della Siria e della Turchia, si è conclusa la giornata che ha permesso ai ragazzi di tornare a vivere un momento di fratellanza.