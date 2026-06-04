Due nuovi riconoscimenti letterari per il poeta ennese Mario Pagaria

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Giungono altri due importanti riconoscimenti letterari, nel giro di un mese, per il poeta ennese Mario Antonio Filippo Pio Pagaria.

Il primo è arrivato nell’ambito del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura all’Isola d’Elba “Ascoltando i silenzi del mare”, dove l’autore ha conseguito la menzione speciale nella sezione poesia inedita a tema sul mare con la lirica “Barca (Grande bastimento)”, un’opera che mette in evidenza il travaglio dell’uomo attraverso l’oceano della vita. Il premio gli è stato consegnato dal noto poeta Giovanni Ronzoni, candidato al Nobel per la Letteratura 2026.

L’altro riconoscimento, il secondo premio nella sezione Lirica preghiera, è stato assegnato a Salerno, nell’ambito del concorso “Padre Pio, un Santo del nostro tempo”. In questa occasione Pagaria si è distinto con una preghiera rimata dedicata allo stigmatizzato del Gargano, San Pio, al secolo Francesco Forgione, del quale porta il nome.

Il premio è stato organizzato dal quotidiano online “DentroSalerno”, diretto dalla giornalista Rita Occidente Lupo, con la giuria presieduta dalla caporedattrice Maria Pia Vicinanza, e patrocinato da numerosi enti, tra cui la Provincia di Salerno e l’Accademia di Roma.

“Dedico questi premi – ha detto Pagaria – alla mia città, con l’auspicio che l’associazione Amici di Franciscus dedicata a Papa Francesco possa organizzare un premio nella città di Enna e per questo evento rivolgo un appello al sindaco Crisafulli”.