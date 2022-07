Due concerti per rivivere la magia del cinema di Morricone

L’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania farà rivivere la magia delle musiche di Morricone ne “Il cinema di Ennio”. A due anni dalla scomparsa del grande Maestro (avvenuta il 6 luglio 2020), due concerti spettacolo per celebrare il genio immortale e l’opera di chi ha scritto la colonna sonora della nostra vita.

Il primo appuntamento è a Zafferana Etnea il 18 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino, all’interno della rassegna “Ai piedi dell’Etna”; il secondo ad Enna il 19 luglio al Castello di Lombardia, per la seconda edizione del Festival Stupor Mundi.

“Il cinema di Ennio” vuole essere un omaggio al grandissimo compositore romano, che vede esibirsi sul palco l’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania con una importante presenza di centocinquanta elementi, suddivisi in ottanta orchestrali (tra archi, fiati, percussione, arpa, pianoforte, tastiera e strumenti etnici) e settanta cantanti del coro, diretti rispettivamente da Giuseppe Romeo e da Carmelo Crinò. Un programma musicale con l’esecuzione di una suite, composta e arrangiata dal Maestro Giuseppe Romeo, delle opere più celebri di Morricone e una coda finale che riunisce e sovrappone alcuni temi come conclusione.

L’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania ci condurrà in un viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni come la potenza evocativa di “Mission”, “Giù la testa”, “La Piovra 5”, “Nuovo cinema Paradiso”, “Canone inverso”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Sacco e Vanzetti”, “Il clan dei siciliani”, “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta il West” e “C’era una volta in America”.

Cinquecento colonne sonore, settanta milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Morricone un gigante della musica di tutti i tempi e “Il cinema di Ennio” uno spettacolo che resterà indelebile negli occhi e nel cuore.

I biglietti dello spettacolo di Zafferana Etnea sono disponibili online su TicketOne (https://bit.ly/3H0EJjJ) e BoxOffice Sicilia (https://bit.ly/3O18gMu) e presso i punti vendita abituali.

I biglietti dello spettacolo di Enna sono disponibili online su TicketOne (https://bit.ly/3zLqY75) e Liveticket (https://bit.ly/3tIzsYU) e presso i punti vendita abituali.