Due agronomi ennesi nella Banca Dati Omi dell’Agenzia delle Entrate

Due agronomi ennesi, Santi Di Fede e Lucio Notarrigo, sono stati chiamati a far parte della Banca Dati delle Quotazioni presso l’Omi, Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. La designazione è arrivata dall’Odaf, Ordine dei dottori agronomi e forestali, di Enna.

“È un incarico – affermano Di Fede e Notarrigo – che accogliamo con grande senso di responsabilità. In un mercato in continua evoluzione, la qualità delle informazioni è cruciale per tutelare gli interessi di chi vende, compra o investe sul territorio. Il nostro impegno sarà quello di offrire un contributo basato sulla competenza tecnica, l’esperienza sul campo e l’ascolto delle dinamiche reali del mercato ennese”.

Vale la pena ricordare che l’Omi si occupa del monitoraggio e dell’analisi dei valori immobiliari sul territorio al fine di fornire dati aggiornati e utili a chi ne fa richiesta. L’inserimento dei due agronomi nel gruppo di lavoro rafforza la ricerca di trasparenza, affidabilità e coerenza nelle quotazioni immobiliari locali. È bene sottolineare pure che la nomina di Di Fede e Notarrigo rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto nel settore immobiliare e urbanistico da parte di tutti i professionisti ennesi che del radicamento in provincia fanno la valenza in più della loro preparazione e affidabilità. È inutile sottolineare infine che la Banca Dati delle Quotazioni Omi di Enna si appresta ad affrontare la sfida del mercato avendo quale obiettivo sul territorio la promozione della cultura immobiliare. Una cultura che affonda le sue radici su dati certi e trasparenti; elementi insostituibili per una promozione del patrimonio edilizio locale e della programmazione urbanistica sostenibile.

Paolo Di Marco