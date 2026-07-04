“Dove Nasci Conta”, a Enna la campagna dei Giovani Democratici e del PD contro lo spopolamento

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Farà tappa a Enna la campagna regionale “Dove Nasci Conta”, promossa dai Giovani Democratici Siciliani e dal PD Siciliano per il diritto a restare e contro lo spopolamento giovanile dell’Isola.

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L’appuntamento è in programma l’8 luglio, alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Libero Consorzio Comunale di Enna. Al centro dell’iniziativa ci sarà un confronto con i giovani amministratori e le giovani amministratrici locali, con l’obiettivo di dare voce a chi ogni giorno opera nei territori e prova a costruire opportunità per le nuove generazioni.

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La campagna regionale prende le mosse da un dato che i promotori definiscono allarmante: centomila giovani siciliani fuggiti in cinque anni. Dopo il lancio previsto a Catania, il tour proseguirà anche a Enna e Palermo, con oltre venti tappe in programma nel solo mese di luglio.

“Mentre l’Isola si dissangua, il governo regionale continua ad essere inerme – dichiara Marco Greco, segretario regionale dei GD e coordinatore della campagna – incapace di offrire una prospettiva politica ai giovani siciliani. La nostra campagna è una sfida a Schifani”.

“La nostra campagna politica in vista delle regionali parte da qui, dall’ascolto dei giovani – afferma Anthony Barbagallo, segretario PD Sicilia – con una grande mobilitazione estiva che coinvolgerà decine di circoli in tutta l’isola”.

A chiudere l’iniziativa ennese saranno la segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e il vicesegretario nazionale Filippo Giomini.