È tutto pronto per l’incontro di domani di DoSud Unione Rugby Enna. I ragazzi di Emanuele Lucignano affronteranno i Lions Messina nella prima in casa nel campionato di Serie C al Campo Tino Pregadio di Enna Bassa (inizio alle ore 15,30). La squadra ennese auspica un’elevata affluenza di pubblico per celebrare il ritorno del rugby in città.