Dopo Parigi e Berlino, il docufilm «Amore» sulla Settimana Santa di Enna arriva a Londra

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Dopo Parigi e Berlino, il tour internazionale di “Amore”, il docufilm dedicato alla Settimana Santa di Enna, ha fatto tappa a Londra. La proiezione, che si è svolta nella giornata di ieri, ha registrato un grande successo di pubblico, confermando l’interesse che l’opera continua a suscitare anche al di fuori dei confini nazionali.

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Scritto da Nunzio Gringeri e prodotto da Davide Vigore, “Amore” racconta una Sicilia autentica e profonda, attraverso uno sguardo che unisce tradizione, identità e storie personali. Diretto da Riccardo Cannella, il docufilm intreccia i riti e le suggestioni della Settimana Santa di Enna con il percorso di crescita di due adolescenti, Clara e Paolo, interpretati dai giovani ennesi, Clara Primavera e Paolo Vita. Un racconto corale che, partendo da una delle tradizioni più significative del territorio ennese, affronta temi universali come la crescita, i legami e la ricerca della propria identità.

La serata londinese ha rappresentato anche un’occasione per presentare al pubblico altre tre opere firmate dal regista Davide Vigore: “La Viaggiatrice”, “La Bellezza Imperfetta” e “Dream”. Quattro lavori diversi, accomunati dalla volontà di raccontare storie, luoghi ed esperienze attraverso il linguaggio cinematografico, portando anche all’attenzione di un pubblico internazionale produzioni e percorsi creativi legati al territorio siciliano.

Al termine della proiezione, il regista Davide Vigore ha incontrato il pubblico londinese per un momento di confronto e approfondimento attraverso un Q&A, un’occasione per dialogare con gli spettatori, raccontare il percorso che ha portato alla realizzazione delle opere e condividere scelte narrative e riflessioni sul significato dei suoi film e sul legame con il territorio.

Il percorso di “Amore” si inserisce in un progetto di distribuzione e promozione internazionale che sta portando il docufilm in importanti contesti europei. L’opera ha ottenuto il riconoscimento di film di interesse culturale dal Ministero della Cultura (MIC) ed è sostenuta da SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, che ne supporta la distribuzione internazionale. La produzione è firmata da Onirica, in collaborazione con Visco Film, con il sostegno della Regione Siciliana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.