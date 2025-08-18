Dopo 40 anni si ritrovano le ex studentesse della 4ª H del Magistrale di Caltanissetta

PUBBLICITÀ

Dopo 40 anni dal diploma un gruppo di dieci ex studentesse della 4 H dell’istituto magistrale “Alessandro Manzoni” di Caltanissetta si sono riviste per una rimpatriata in una nota pizzeria-ristorante di San Cataldo.

Alcune di loro hanno mantenuto vivi i contatti mentre con le altre è stata un’occasione per riconnettersi con le compagne con cui si è condiviso un pezzo importante della loro vita. Durante l’incontro hanno avuto la gioia di riabbracciarsi, rievocare e rivivere i vecchi tempi, ridere dei momenti buffi, ricordare i bei momenti passati tra i banchi e vedere anche come sono cambiate le loro vite. Palma Gulizia e Maria Pia Panevino si sono prodigate per rintracciare le compagne e far sì che avvenisse l’incontro e non è stata un’impresa facile perché i contatti erano andati persi nel corso degli anni.

Alla rimpatriata erano presenti Palma Gulizia (Delia), Maria Pia Panevino (Pietraperzia), Lucia Talluto (Caltanissetta), Michela Brivido (Caltanissetta), Alessandra Timpanelli (Caltanissetta), Silvana Fonte (Caltanissetta), Giusy Ingrao (Montedoro), Benedetta Calabró (Sommatino), Alessia Giamporcaro (Caltanissetta), Carmen Castelli (Caltanissetta).

A fine serata si sono ripromesse di rincontrarsi e con la speranza di rincontrare pure le altre compagne assenti.