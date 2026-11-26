Donazione di organi e tessuti, corsi di formazione dell’Asp negli ospedali di Enna e Nicosia

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L’Asp di Enna ha organizzato due edizioni di un corso di formazione sulla donazione di organi e tessuti, rivolto agli operatori sanitari. Gli incontri si sono svolti nella Sala Convegni dell’ospedale Umberto I di Enna e presso l’ospedale Basilotta di Nicosia.

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L’iniziativa ha approfondito gli aspetti normativi, organizzativi e assistenziali legati alla donazione, con particolare attenzione al percorso che conduce al prelievo degli organi e all’importanza di esprimere in vita la propria volontà.

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A illustrare le procedure sono stati la coordinatrice locale dei trapianti dell’Asp di Enna, Angela Cancaro, e i referenti del coordinamento locale Massimo Ilardo, medico anestesista dell’Umberto I, e Vincenza Calderone, medico anestesista del Basilotta.

Durante gli incontri è stato ricordato che in Italia ogni cittadino può esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione attraverso le modalità previste dalla legge. Il prelievo può avvenire soltanto dopo l’accertamento della morte, secondo criteri neurologici o cardiaci. In assenza di una dichiarazione di volontà, i familiari aventi diritto possono opporsi alla donazione.

Il corso ha affrontato anche gli aspetti operativi e assistenziali, attraverso gli interventi degli infermieri del coordinamento Giusy D’Alcamo e Alessia Timpanaro, della Rianimazione di Enna, e Maria Agata Schillaci, della Rianimazione di Nicosia.

Tra gli argomenti trattati, la gestione del donatore in terapia intensiva e in sala operatoria e le modalità di comunicazione con i familiari durante il percorso di donazione.

Un approfondimento è stato inoltre dedicato alla raccolta delle dichiarazioni di volontà. L’Asp di Enna, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, raccoglie le dichiarazioni dei cittadini, sia favorevoli sia contrarie alla donazione, e le trasmette al Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute.

La volontà può essere espressa anche presso i Comuni, in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.

Le due giornate formative rientrano nelle attività dell’Azienda sanitaria finalizzate all’aggiornamento del personale e alla diffusione delle informazioni sulle procedure di donazione di organi e tessuti.