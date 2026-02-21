Domenica soleggiata nell’Ennese: temperature in aumento

PUBBLICITÀ

La giornata di domenica 22 febbraio sarà caratterizzata da condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutto il territorio provinciale ennese.

Le temperature sono previste in aumento, con valori massimi compresi tra i 14°C e i 16°C nelle ore centrali della giornata. All’alba le minime saranno intorno ai 3°C e valori localmente inferiori nelle vallate interne.

La ventilazione si manterrà generalmente debole, contribuendo a una percezione climatica gradevole nelle ore diurne e più fresca durante la notte.

Come anticipato negli aggiornamenti precedenti, il quadro meteorologico è in progressivo miglioramento, con condizioni atmosferiche stabili e favorevoli.

David Cartarrasa

