Domenica il TedxEnna per “(ri)generare la bellezza”: ecco tutti gli speaker

Sarà il palcoscenico del Teatro Neglia ad ospitare domenica, start ore 16:00, il primo TedxEnna, una manifestazione che nasce all’interno del Ted, una serie di conferenze gestite da un’organizzazione no profit americana. Il TEDx è, invece, un programma di eventi locali indipendenti che si richiamano al motto “diffondere idee che contano”, un’occasione per testimoniare come piccoli atti possano ispirare cambiamenti profondi.

Nel capoluogo il tema scelto è quello di (ri)Generare la bellezza, che sarà declinato dai 14 speaker chiamati sul palco a parlare. Dall’ingegnere, accademica e giornalista Giulia Fresca, a Marco Spinelli, documentarista e fotografo subacqueo, Don Cosimo Schena, sacerdote, laureato in filosofia, teologia e psicologia, Agata Polizzi, storica dell’arte , giornalista e curatrice, Mario Lamantia, attore, Salvatore Mastrosimone, pianista, Marco Gervasi e Stefania Guglielmino, ballerini, Remon Karam, attivista per i diritti umani, Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, coordinatore ATS Borghi più Belli d’Italia, Stefania Bendato, perito turistico e digital content creator, Andrea Matteo Petrelli, documentarista, fotografo e videomaker, Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore, Stefania Bruno, artista specializzata in sand art, Gaetano Fontanazza chitarrista, produttore e compositore di musica ambient elettronica e sperimentale. Ognuno di loro svilupperà una testimonianza sempre nell’ambito del tema scelto ad Enna.

Tanti i momenti dedicati alle performance, con Gaetano Fontanazza, Mauro Lamantia, Salvatore Mastrosimone, Marco Gervasi e Stefania Guglielmino.

Il TedxEnna è stato patrocinato dal Comune di Enna e ha già registrato il sold out.