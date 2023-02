Dl Bonus Edilizi, Cgil Enna: “Provvedimento del Governo scellerato”

Nel Consiglio dei Ministri del 16 febbraio, il governo Meloni, con decreto legge n.11, ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura nei bonus edilizi.

“Questo scellerato provvedimento prodotto dal governo Meloni, avvenuto come un fulmine a ciel sereno – dicono Antonio Malaguarnera e Epifanio Riccone, rispettivamente segretario generale della Cgil e della Fillea di Enna – rischia di mettere a serio rischio in un momento così particolare, l’intera economia del Paese. I bonus edilizio, in vigore ormai da diversi anni, hanno dato slancio e creato occupazione nel settore edilizio. Questo decreto – continuano Malaguarnera e Riccobene – mette a serio rischio il fallimento di centinaia di imprese e di conseguenza migliaia di posti di lavoro e il futuro di tante famiglie, facendo così collassare l’intero comparto dell’edilizia privata italiana. Da un calcolo fatto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili, il provvedimento mette concretamente a rischio 25mila imprese e 130mila posti di lavoro, oltre tutto l’indotto”.

“Siamo anche fortemente preoccupati – proseguono i due segretari – per la già precaria situazione economica della nostra provincia. Dobbiamo dire che anche a Enna i bonus edilizi avevano prodotto in positivo i loro effetti, sia in termini di nuove imprese, con un incremento del 15% che in occupazione con un aumento di lavoratori del settore di più del 25%. “Vogliamo augurarci – concludono – che il governo riveda questa sua decisione ed apra ad un tavolo di confronto e di trattativa con le forze sociali e sindacali. Questo è un provvedimento che va contro il lavoro e contro l’ambiente, se non si avranno nell’immediato concreti cambi di rotta, saremo pronti alla mobilitazione a difesa dell’occupazione e di un settore da sempre motore della economia nazionale”.