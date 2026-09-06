Distribuzione del vitto negli ospedali, CGIL-FP, UIL-FPL, NURSIND e NURSING-UP contro l’Asp di Enna

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Le organizzazioni sindacali CGIL-FP, UIL-FPL, NURSIND e NURSING-UP, attraverso i segretari A. Schilirò, G. Adamo, M. Pavone e C. Rinaldi, hanno inviato una nota al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e all’Ufficio Relazioni Sindacali dell’Asp di Enna, contestando le nuove modalità di gestione del vitto nelle Unità Operative dei presidi ospedalieri.

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Le sigle sindacali riferiscono di essere venute a conoscenza, tramite una nota della Direzione Medica di Presidio Umberto I, che “a seguito dell’aggiudicazione della gara per la fornitura del servizio di cucina, la rilevazione della scelta del pasto e la consequenziale distribuzione del vitto all’utenza ricoverata presso i nosocomi dell’ASP di Enna non avverrà più per il tramite del personale della ditta aggiudicataria bensì dal personale del comparto dipendente dell’azienda”.

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Una decisione che le OO.SS. definiscono “non condivisibile”, ritenendola “verosimilmente derivante da scelte di politica aziendale prese al fine del contenimento della spesa”, per una serie di motivazioni.

In primo luogo, secondo le sigle firmatarie, “il numero del personale di comparto in servizio presso alcune UU.OO. non risulta sufficiente, o addirittura per alcuni profili assente, a garantire adeguati livelli assistenziali”, per cui “risulterebbe improponibile un ulteriore aggravio di carichi di lavoro”.

I sindacati tornano poi a ribadire una richiesta già avanzata in passato: “l’Asp di Enna necessita di un nuovo piano di Organizzazione del Lavoro che, nel rispetto degli indici occupazionali e del numero dei posti letto, sia rispondente alle reali necessità delle singole UU.OO.” e possa “garantire adeguati ed elevati standard di assistenza verso i pazienti”.

Le OO.SS. evidenziano inoltre una contraddizione tra le risorse messe a disposizione dalla Regione e le scelte dell’Azienda: nonostante l’Assessorato Regionale alla Salute, “al fine di garantire una migliore assistenza sanitaria, con il D.A. n. 10/2026” abbia “proceduto ad incrementare il tetto di spesa del personale dell’ASP di Enna di circa €. 500.000,00”, l’Amministrazione dell’Asp di Enna, “con la deliberazione n. 1531 del 12/08/2026, ha apportato delle modifiche al PIAO attualmente in dotazione che non tengono nella dovuta considerazione le modifiche ai carichi di lavoro da adottare nei confronti del personale di comparto dipendente”, dimostrando “poca lungimiranza nella gestione delle politiche gestionali e assunzionali riferite al personale”.

Critiche anche sul piano operativo: i sindacati definiscono “alquanto generico” il fatto che nella nota “non viene espressamente indicato quale debba essere il profilo del personale di comparto adibito alla distribuzione del vitto”, giudicando inoltre “oltremodo grottesca la ristretta contingentazione dei tempi riferita alla distribuzione e al consumo del pasto”.

Nella parte conclusiva della nota, le sigle sindacali affermano che “anche in questa occasione il Management dell’Asp di Enna ha dimostrato l’assoluta mancanza di rispetto per le relazioni sindacali”, sottolineando che l’aumento dei carichi di lavoro derivante dalla modifica “devono, a tutela del personale dipendente, delle relative condizioni di lavoro e a garanzia del mantenimento di livelli di assistenza rispondenti alle vigenti normative, essere oggetto di informazione preventiva e di successivo confronto con le parti sindacali”.