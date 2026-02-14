Disservizi idrici: il Comitato Senza Acqua Enna chiede un incontro al Prefetto

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senza Acqua Enna comunica di aver provveduto, per mezzo dei propri legali, a trasmettere formale PEC a Sua Eccellenza il Prefetto, Dott. Ignazio Portelli, nominato all’inizio del 2026, al fine di rappresentare la grave e persistente situazione del servizio idrico nella città di Enna e nell’intera provincia.

Dopo oltre un anno e mezzo di disservizi, sospensioni improvvise dell’erogazione, carenza di comunicazioni ufficiali e continui disagi per famiglie e attività commerciali, il Comitato ha ritenuto necessario richiedere un incontro istituzionale urgente.

Nella lettera, il Comitato sottolinea come da oltre un anno e mezzo si stia battendo per denunciare “disservizi continui, sospensioni improvvise dell’erogazione, carenza di comunicazioni ufficiali e una gestione fortemente penalizzante per la popolazione”, anche alla luce della pesante crisi idrica che ha colpito il territorio lo scorso anno.

Viene inoltre evidenziato che, “nonostante le criticità evidenti e reiterate, i cittadini continuano a sostenere costi tra i più elevati d’Italia per il servizio idrico, senza che a ciò corrisponda un livello adeguato di efficienza, trasparenza e continuità”.

Il Comitato ricorda di essersi rivolto in questi mesi “all’ATI e alle istituzioni competenti, senza riscontrare soluzioni concrete né un reale cambio di passo nella gestione del servizio”.

Da qui la richiesta formale al Prefetto di un incontro istituzionale, “al fine di rappresentare direttamente i disagi che la popolazione vive quotidianamente e individuare percorsi concreti che restituiscano dignità ed efficienza al servizio”.