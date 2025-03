Disposizioni per la viabilità e la sicurezza in vista del match di calcio tra Enna e Siracusa

PUBBLICITÀ

In occasione dell’incontro di calcio tra le squadre “Enna Calcio” e “Siracusa Calcio 1924”, valido per la 10^ giornata del Campionato di calcio di Serie “D” che si terrà domenica alle ore 15,00 presso lo Stadio Comunale “Gen. Gaeta” di Enna, il Comando della Polizia Locale di Enna ha disposto i seguenti provvedimenti, finalizzati a garantire la pubblica e privata incolumità e consentire un ordinato svolgimento della partita.

Istituire per il giorno 09/03/2025, dalle ore 10,00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito e sosta con rimozione forzata nella piazza Guttuso, antistante l’ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle FF.OO. ed ai veicoli autorizzati dalla Questura.

Istituire altresì per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata nella parte inferiore della piazza Franzolin, ove insiste il Monumento antistante la Caserma dei CC, onde consentirvi lo stazionamento del bus della squadra ospite e dell’auto della terna arbitrale.

Istituire per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito e fermata in ambo i lati della via Murgano e traverse laterali, (via B. Farina) onde consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle FF.OO. e delle squadre dallo stadio.

Istituire per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata anche in ambo i lati della via Duca d’Aosta, via Carducci, via Verga, via dello Stadio dall’intersezione con la via Libertà fino al civ. 16, via Libertà dall’intersezione con la via dello Stadio fino all’intersezione con la via Dante, via Montessori.

Istituire per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione forzata anche in ambo i lati del tratto di viale IV Novembre antistante l’ingresso “Gradinate” dello stadio “Gaeta”.

Dispone la riserva di posti auto per i veicoli della tifoseria ospite nei seguenti siti: Via Duca D’Aosta fino all’intersezione con la via Dante (civ. 1 e 4), Via Carducci, via Verga ambo i lati (settore 1); Via dello Stadio dall’intersezione con la via Libertà all’intersezione con la via Duca d’Aosta Lato sinistro e fino all’intersezione con la via B. Farina lato destro (settore 2); Via Libertà dall’intersezione con la via dello stadio all’intersezione con la via Dante lato destro, e via Montessori ambo i lati (settore 3). Le aree di sosta riservate ai veicoli della tifoseria ospite dovranno essere occupate in ordine progressivo, dal settore 1 al settore 3.

Si dispone, altresì, che tutti i veicoli provenienti dalla S.C. Monte Cantina (eccetto veicoli tifoseria Ospite) che devono raggiungere la zona piazza Europa possono percorrere il cavalcavia di Via Aidone, via Calascibetta e viale Diaz, mentre quelli provenienti dalla Piazza Europa che devono raggiungere la strada S. C. Monte Cantina, possono percorrere il viale IV Novembre, il viale Diaz, la via Leonforte, e la via Aidone fino alla rotatoria di via Libertà.

I residenti delle strade interdette alla circolazione e sosta possono solo transitare ma non sostare.

Disposto anche il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo – anche tramite distributori automatici di bevande h24 – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale, sia all’interno dello stadio “Generale Gaeta” che in un raggio di 500 metri circa dallo stesso impianto sportivo.