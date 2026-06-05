Discobolo d’Oro al Merito CSI al presidente ennese Salvino Bombara

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Un momento di grandissimo orgoglio per tutto il movimento sportivo della provincia: il Presidente del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Enna, Salvino Bombara, è stato insignito del prestigioso Discobolo d’Oro al Merito CSI.

​Si tratta della massima onorificenza che l’Associazione attribuisce a livello nazionale, un premio destinato a coloro che nel corso degli anni hanno saputo incarnare, promuovere e difendere i valori fondanti del CSI attraverso lo sport: inclusione, crescita educativa dei giovani, solidarietà e impegno sociale sul territorio.

Sotto la guida di Bombara, il Comitato di Enna sta vivendo una stagione di straordinario fermento, caratterizzata dal successo di importanti manifestazioni, come i recenti Campionati Regionali che hanno riempito gli impianti ennesi di atleti e famiglie, e da progetti ad alto impatto sociale, come il programma AFA dedicato alla salute e al benessere della terza età. Il premio rappresenta non solo un traguardo personale per il Presidente, ma il coronamento dell’instancabile lavoro svolto da tutto il consiglio direttivo, dalle società affiliate, dai volontari e dagli arbitri locali.

Visibilmente emozionato per l’assegnazione del premio, il Presidente Bombara ha voluto dedicare questo importante riconoscimento all’intera comunità sportiva ennese: ​”Ricevere il Discobolo d’Oro è un onore immenso che mi riempie di orgoglio, ma che considero soprattutto un premio di squadra. Questo riconoscimento non appartiene solo a me, ma a tutte le società sportive, ai dirigenti, ai volontari e agli atleti che ogni giorno, con enorme sacrificio e passione, animano i nostri campi e le nostre palestre. ​Il nostro obiettivo a Enna è sempre stato quello di intendere lo sport non solo come competizione, ma come un formidabile strumento di inclusione sociale e di crescita per i nostri giovani. Vedere l’entusiasmo delle famiglie e il sorriso dei ragazzi durante le nostre attività è la vittoria più bella. Questo premio ci dà una spinta ulteriore per continuare a lavorare con ancora più determinazione, affrontando le sfide future con lo stesso spirito di servizio che da sempre contraddistingue il CSI.”