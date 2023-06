Disastri in arrivo? La Protezione Civile informerà i cittadini direttamente sul cellulare

Comunicazioni in tempo reale e simultaneamente a tutti i cittadini interessati per fronteggiare una situazione critica e metterli a riparo in caso di gravi emergenze. E’ questa la finalità del nuovo sistema di allarme denominato IT-alert che sarà illustrato oggi alla stampa presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

T-alert è il nuovo sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il Paese per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama in maniera simultanea ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il sistema per l’invio dei messaggi utilizza telefoni cellulari, NO DATI, invia allarme su un poligono in maniera simultanea. Il sistema di informazione diretta sarà attivato in caso di maremoto generato da sisma, di collasso di una diga, in caso di attività vulcanica, di incidenti nucleari o emergenza radiologica, di incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, o in caso di precipitazioni intense.

Nella giornata di ieri il personale della protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Enna ha partecipato ad un incontro preliminare in modalità videoconferenza per la presentazione del sistema IT-Alert e delle modalità di svolgimento del test che si svolgerà per la Sicilia il prossimo 5 luglio ore 12 e che vedrà il coinvolgimento di tutta la popolazione presente sul territorio siciliano. L’obiettivo del test è quello di far conoscere IT-Alert come nuovo sistema di allarme pubblico che, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti, potrebbe raggiungere i territori interessati. In questa fase sperimentale non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere e pertanto il test del sistema verrà effettuato con un messaggio senza nessun specifico rischio ma considerando massimo livello di allerta. Sarà una comunicazione massiva che raggiungerà tutti coloro che sono presenti sul nostro territorio regionale.

Il messaggio di IT-Alert non interromperà eventuali telefonate in corso del ricevente, ma si riceverà un bip e una volta terminata la chiamata non si potrà procedere ad alcuna altra operazione se prima non si darà l’OK al messaggio di Allerta in quanto il messaggio di IT-Alert è molto invasivo. I cittadini potranno rivolgersi al sito IT-Alert.it. sul quale vi sono tutte le informazioni più specifiche e dettagliate di questo nuovo strumento.