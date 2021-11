Disagi idrici per 48 ore nei comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera

La Società Siciliacque, ha comunicato l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa a valle del partitore “Salvatorello” per consentire due interventi di manutenzione rispettivamente in Contrada Cannavò in territorio di Enna e in Contrada Grottacalda in territorio di Valguarnera Caropepe.

Per tale ragione, dalle ore 8 del 24 novembre e per le successive 48 ore potrebbero verificarsi dei disagi nell’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera Caropepe.