Traffico in tilt a Enna Bassa sia stamattina che in questi minuti. Si sono tenute le prove preselettive Tfa all’Università Kore con migliaia di partecipanti e per questa ragione si sono verificati forti disagi alla viabilità.

Difficoltà anche per le ambulanze, una di esse è rimasta stamattina bloccata per diversi minuti.