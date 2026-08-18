Disabilità, Astorina (MPA): «Enna non sembra ancora essere una città pienamente accessibile»

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Accessibilità, rispetto degli stalli riservati, controlli e tutela dei diritti delle persone con disabilità. Su questi temi interviene il vice segretario MPA Enna, Salvatore Astorina, chiedendo una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e della cittadinanza:«Credo che il grado di democrazia di un Paese si misuri anche dalla capacità di tutelare le minoranze e i cittadini più fragili. Se analizziamo alcuni fatti quotidiani, Enna non sembra ancora essere una città pienamente accessibile alle persone con disabilità».

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Astorina richiama in particolare l’attenzione sull’«occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità» e sui «parcheggi selvaggi davanti alle rampe dei marciapiedi», sottolineando come «troppo spesso gli interventi avvengono soltanto a seguito delle segnalazioni degli stessi cittadini disabili».

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Sul tema dei controlli, il vice segretario MPA osserva che «gli agenti in servizio sono pochi e impegnati in altre attività», ma aggiunge che «una motivazione che, pur potendo riflettere una reale carenza di organico, non può diventare un alibi per trascurare un problema che riguarda diritti fondamentali e il rispetto della legge».

Da qui la richiesta all’amministrazione comunale: «Se il personale non è sufficiente a garantire controlli efficaci, allora spetta all’amministrazione comunale adottare i provvedimenti necessari, anche attraverso l’indizione di nuovi concorsi e il potenziamento dell’organico della Polizia Locale».

Astorina esprime apprezzamento per la recente decisione del Consiglio comunale di istituire la figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità, definendola «un segnale importante e un passo nella giusta direzione». Ma avverte: «Perché questo impegno non rimanga soltanto simbolico, deve essere accompagnato da azioni concrete. Non possiamo parlare di nuovi strumenti di tutela se poi non riusciamo a garantire il rispetto delle regole più elementari, come la libera fruizione degli stalli riservati alle persone con disabilità. I diritti si affermano con i fatti, prima ancora che con gli atti amministrativi».

Secondo il vice segretario MPA, «le forze dell’ordine e le istituzioni dovrebbero fare di più, instaurando un dialogo diretto con le persone interessate», mentre occorre superare «una cultura ormai superata» nella quale «la persona con disabilità viene ancora vista come una vittima o come qualcuno da assistere, anziché come un cittadino con diritti, esigenze specifiche e il desiderio legittimo di vivere in un ambiente accessibile, inclusivo e rispettoso».

«Una città veramente inclusiva non si misura dalle dichiarazioni d’intenti o dagli slogan, ma dalla capacità di garantire, ogni giorno, il rispetto delle regole e dei diritti di tutti», prosegue Astorina. «Se la legge resta un principio astratto e chi è chiamato a farla rispettare non svolge fino in fondo il proprio dovere, allora diventa inutile persino tracciare le strisce gialle destinate ai parcheggi riservati».

Infine, la richiesta di «controlli più frequenti e l’applicazione rigorosa delle sanzioni nei confronti di chi non rispetta le norme, in qualsiasi ora del giorno. Confido in una presa di posizione dell’intera cittadinanza, affinché la nostra Enna possa finalmente diventare una città realmente fruibile da tutti, senza distinzioni e senza ostacoli. Il rispetto dei diritti delle persone con disabilità non è una concessione, ma un dovere civile che misura la qualità della nostra democrazia».