Disabili gravissimi: dalla Regione altri 32 milioni

Oltre 32 milioni di euro dalla Regione per il pagamento dei contributi economici in favore dei disabili gravissimi per i mesi di novembre e dicembre 2023.

«Abbiamo provveduto ad erogare tutte le somme previste per quest’anno – dichiara l’assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali Nuccia Albano – ovvero 195 milioni di euro, assicurando ogni mese il pagamento puntuale del sostegno a migliaia di persone che vivono in condizione di grave deficit e che hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24. Una dimostrazione del fatto che il governo Schifani ha a cuore le fasce più deboli della popolazione».

Le risorse, 32.168.400 euro a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”, saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone che hanno diritto al beneficio economico. I soggetti censiti al mese di dicembre risultano oltre 13mila. Le somme erogate nel 2023 sono state in totale 195.029.860 euro, di cui 172.140.000 a valere sul “Fondo regionale per la disabilità” e 22.889.860 sul “Fondo nazionale per le auto-sufficienze”.