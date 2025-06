Dipietro: “Massimo impegno della politica ennese per sostenere l’Enna Calcio”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del sindaco di Enna Maurizio Dipietro.

Nel corso della riunione svoltasi ieri presso l’Urban Center, è stato evidenziato come l’attenzione da parte dell’istituzione comunale nei confronti delle esigenze dell’Enna Calcio sia sempre stata ai massimi livelli, sia dando in gestione lo stadio, sia intervenendo con circa mezzo milione di euro per adeguarlo alle prescrizioni della LND, sia intercettando finanziamenti per 600.000 euro che presto ci consentiranno di intervenire in maniera importante su questa struttura sportiva.

È stato ribadito l’impegno della politica ennese, di tutta la classe politica a venire incontro e sostenere le esigenze poste dall’attuale dirigenza dell’Enna Calcio, a cominciare dalla necessità di garantire le somme utili all’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con un impegno diretto ove ciò fosse possibile per legge. Inoltre, sosterremo con forza il percorso di ricerca di soggetti economici in grado di subentrare all’attuale dirigenza dell’Enna Calcio, interpellando tutti i soggetti economici, sia direttamente che per il tramite delle varie associazioni di categoria e di rappresentanza delle imprese.

Tutto ciò con la certezza che se dovesse essere necessario un qualche ulteriore impegno da parte della dirigenza societaria per continuare a supportare l’esperienza dell’Enna calcio, nelle more di trovare soluzioni adeguate e per non pregiudicare quanto di straordinario è stato realizzato in questi anni, la stessa non si tirerà indietro.