Dipendenti 118 Sicilia: il 3 giugno indetto sciopero

Dopo un anno e mezzo di pandemia, gli autisti/soccorritori del 118 e tutti i dipendenti della SEUS, esasperati, sono costretti a dover sbattere i pugni al fine di ottenere i diritti contrattuali non riconosciuti o parzialmente applicati.

Tra le richieste una seria ed efficace sorveglianza sanitaria, in quanto esposti al rischio di contagio (non solo da COVID), come tutto il personale sanitario; idonei centri di sanificazione (mezzi e personale) distribuiti omogeneamente al fine di evitare sanificazioni improvvisate per strada; aggiornamento delle linee guida del “118”, che risalgono al 2010; migliorare e rendere efficacie la comunicazione fra le Centrali Operative, il servizio USCA e le Guardie Mediche, per rendere migliore il servizio di Urgenza/Emergenza e garantire la salute di tutti i cittadini; applicazione e riconoscimento di vari istituti contrattuali previsti dal Contratto.

“Stanchi delle belle parole, degli applausi e delle onorificenze verbali – fa sapere il direttivo regionale del Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia – dopo svariati sit-in e incontri, in tutte le sedi aziendali e istituzionali (ARS, Assessorato alla Salute), che hanno prodotto solo, appunto, belle parole, purtroppo ci vediamo costretti a ricorrere al più sacro dei diritti di tutti i Lavoratori, lo sciopero”.

Per il 3 giugno è stato proclamato lo sciopero di categoria, indetto dalle Organizzazioni Sindacali COBAS, CONFINTESA, FIALS e FSI-USAE in stretta e fattiva collaborazione con Il MOVIMENTO UNITO DIPENDENTI 118 SICILIA, sciopero a cui ad oggi “hanno aderito – prosegue la nota stampa – più della metà degli Autisti Soccorritori e dei Dipendenti della SEUS”.

“Riteniamo giusto e doveroso – concludono dal Movimento Unito Dipendenti 118 Sicilia – informare la popolazione che non è mai stata nostra volontà bloccare il servizio di Urgenza/Emergenza, ma non è rimasta nessun’altra alternativa per farci ascoltare. Pertanto chiediamo scusa anticipatamente a tutta la popolazione siciliana e ai cittadini tutti, per i disservizi che si potrebbero creare il 3 giugno, sempre se continuiamo a non essere ascoltati. Chiediamo alla popolazione solamente comprensione per le nostre rimostranze”.