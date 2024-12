Dimezzamento corse ferroviarie Catania-Enna, Catania-Caltanissetta, Mpa: “Pronta azione all’Ars”

PUBBLICITÀ

“Il Movimento per l’Autonomia esprime ferma opposizione alla decisione di Trenitalia di dimezzare le corse ferroviarie sulle tratte Catania-Enna e Catania-Caltanissetta, riducendo i collegamenti giornalieri da 10 a 5”. Lo dichiara Walter Cardaci, segretario Mpa Enna.

“Una scelta – prosegue – che penalizza gravemente i cittadini, in particolare lavoratori, studenti e pendolari, già costretti a fronteggiare le carenze infrastrutturali che affliggono la nostra isola. Questa decisione rappresenta un ulteriore smacco dopo che è stata individuata come sito di costruzione della nuova stazione ferroviaria di Enna la zona di Sacchitello, una scelta che creerà enormi disagi ai cittadini privandoli di un collegamento centrale e facilmente accessibile”.

“Il MPA – prosegue Cardaci – si attiverà attraverso i propri rappresentanti all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) e lavorerà in sinergia con le istituzioni locali per richiedere un immediato confronto con Trenitalia e con il Governo Regionale. Sarà priorità del Movimento sollecitare interventi che garantiscano il ripristino delle corse ferroviarie tagliate e un piano chiaro per migliorare strutturalmente il sistema ferroviario regionale, fondamentale per la mobilità e lo sviluppo della Sicilia. Il MPA ribadisce il proprio impegno a rappresentare gli interessi dei cittadini siciliani, chiedendo alle forze politiche regionali e locali di unirsi per affrontare con determinazione questa situazione e individuare soluzioni concrete”.