Dimensionamento scolastico, ANIEF Enna contro l’accorpamento Farinato–Colajanni

Si è svolta ieri presso l’Assessorato regionale all’Istruzione, alla presenza delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, la Conferenza Regionale sul Dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026-2027. Presenti per ANIEF Fabio Ingraiti ed Emanuele Panebianco della segreteria regionale Sicilia.

«Risulta confermata complessivamente la volontà di non procedere con nuovi tagli alle istituzioni scolastiche siciliane per il prossimo anno scolastico, prendendo atto delle volontà emerse nelle conferenze provinciali; per la provincia di Messina si segnala l’istituzione di un Omnicomprensivo nel comune di Mistretta e per la provincia di Ragusa una variazione di un plesso tra due istituti comprensivi di Vittoria» comunica Ingraiti.

Secondo quanto riferito dal Presidente provinciale ANIEF Enna, «lo stesso non può dirsi per la provincia di Enna dove, ancora una volta, l’Assessore regionale Girolamo Turano ha riproposto l’accorpamento tra l’Istituto “Farinato” e il “Colajanni”, nonostante le due sentenze negative, prima del TAR e poi del CGA Sicilia, che avevano già bocciato il precedente tentativo di accorpamento».

Per Ingraiti «si tratta dell’ennesima decisione inspiegabile e scellerata, che continua a penalizzare gravemente la già martoriata città di Enna, ignorando le reali esigenze del territorio e le chiare indicazioni della giustizia amministrativa».

Il Presidente provinciale di ANIEF Enna riferisce inoltre che, «nel suo intervento, ha ribadito con fermezza la netta contrarietà dell’ANIEF al dimensionamento, confortato dalla posizione di quasi tutti gli altri sindacati, tranne uno che ha votato in modo favorevole, e confermando la totale opposizione alla decisione assunta dall’Assessore Turano».

«La comunità ennese – aggiunge Ingraiti – già duramente colpita da scelte che compromettono la presenza e la qualità dei propri presidi scolastici, merita rispetto e decisioni fondate su trasparenza, legalità e tutela del territorio».

Nel comunicato viene riportata anche la posizione del Presidente regionale ANIEF Sicilia, Giovanni Portuesi, che ha dichiarato: «Le norme sul dimensionamento volute dal PNRR devono essere immediatamente riviste. Non è accettabile che l’unico parametro di riferimento sia il dato della popolazione scolastica residente nella regione perché questo dato, a causa anche della denatalità e della ripresa della emigrazione di intere famiglie verso il nord, rischia di ridurre drasticamente il numero delle istituzioni scolastiche autonome già pesantemente colpite né tiene conto delle specifiche realtà territoriali della Sicilia quali le aree montane e le piccole isole».

Portuesi conclude: «Auspico che l’Assessore Turano, il cui partito di riferimento è al Governo nazionale, faccia le adeguate pressioni affinché la politica nazionale si accorga di questo obbrobio e provveda a rivedere i criteri da adottare per il prossimo dimensionamento ripristinando le decine e decine di istituzioni scolastiche perdute in questi anni».