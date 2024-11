Dimensionamento scolastico a Enna, Lantieri: “Schifani e Turano hanno assicurato il loro intervento”

PUBBLICITÀ

Il dimensionamento scolastico, che prevede l’accorpamento in un polo liceale degli Istituti Pietro Farinato e Napoleone Colajanni di Enna, sta creando apprensione nel capoluogo, non solo tra gli studenti, ma anche tra insegnanti, personale Ata e i genitori.

Della vicenda si sta interessando anche il vice presidente dell’Ars On. Luisa Lantieri che esprime tutto il suo disappunto su questa proposta.

“E’ inammissibile che una cittadina capoluogo come Enna, con due istituti storici, e tra l’altro con un adeguato numeri di iscritti debba essere accorpato – ha dichiarato -. Sento il malumore e la preoccupazione che circola in città e per questo ho parlato personalmente con il Presidente della Regione Renato Schifani, e l’Assessore Regionale all’Istruzione Mimmo Turano, i quali mi hanno confermato che stanno seguendo di persona questa vicenda, affinchè il previsto accorpamento venga scongiurato”.