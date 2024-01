Dilazione del TFS/TFR dovuto ai dipendenti statali: Di Gangi invia nota ai parlamentari Pd Marino e Nicita

PUBBLICITÀ

Vittorio Di Gangi, ex segretario provinciale del Partito Democratico di Enna, ha inviato una nota alla deputata Stefania Marino e al senatore Antonio Nicita sul tema della dilazione del TFS/TFR dovuto ai dipendenti statali.

Qui di seguito la nota inviata ai parlamentari.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 130 del 23 giugno 2023 ha dichiarato illegittima la dilazione del TFS/TFR dovuto ai dipendenti statali dopo il collocamento in pensione.

Attualmente, per la liquidazione del TFS/TFR, la norma prevede la seguente tempistica:

– entro 105 giorni, per le pensioni di inabilità o per decesso del lavoratore;

– dopo 12 mesi dalla data in cui si è cessati dal servizio per coloro i quali vanno in pensione per raggiunti limiti di età e di servizio;

– dopo 2 anni, per tutti gli altri casi di cessazione.

Inoltre, se l’importo da liquidare supera i 50.000 euro, l’eccedenza va corrisposta dopo 3 anni dal collocamento in pensione, mentre se supera i 100.000 euro, la terza rata verrà corrisposta dopo 4 anni.

Questo stato di cose è fortemente discriminatorio nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto ai pensionati del settore privato a cui il TFS/TFR viene erogato in genere entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Oltretutto, va osservato che lo Stato, tramite l’INPS, lucra sulla pelle dei lavoratori; infatti, per ridurre le tempistiche suaccennate, nel 2023 è stata introdotta la possibilità di richiedere il Tfr/Tfs anticipato all’Inps pagando un tasso di interesse dell’1% più lo 0,5% per le spese di apertura.

È veramente paradossale che lo Stato trattenga nelle sue casse i soldi che i lavoratori hanno accantonato nel corso dell’intera loro vita lavorativa e che i pensionati debbano pagare “una tangente” per venirne in possesso.

Considerato che sono passati già 7 mesi dalla decisione, si chiede al Parlamento di dare corso immediatamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2023, e di adeguare le norme del pubblico a quelle del privato.