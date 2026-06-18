“Differenze 2.0”, a Napoli l’evento conclusivo: protagonisti gli studenti dell’IIS Lincoln di Enna

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Si è concluso lo scorso 6 giugno, con l’evento finale organizzato a Napoli, il progetto “Differenze 2.0”, promosso per educare al consenso, scardinare gli stereotipi di genere e contrastare ogni forma di violenza fisica e digitale.

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“Si è chiuso il sipario per questa esperienza, ma non è detto che possa avere una replica”, afferma l’Uisp.

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Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi e le ragazze dell’IIS Abramo Lincoln e i rappresentanti del Comitato Uisp di Enna, che hanno calcato il palco per condividere il frutto di mesi di peer education e riflessioni profonde.

“L’intervento è stato un crescendo di emozioni e contenuti”, sottolinea l’Uisp. Durante l’incontro è stato presentato il video pubblicato l’8 marzo 2026, “un messaggio diretto su amore, libertà e rispetto degli spazi personali”.

I ragazzi e le ragazze hanno inoltre mostrato le cartoline e i segnalibri realizzati durante i laboratori scolastici: “Vere e proprie opere d’arte che raccontano l’isolamento causato da giudizio sociale e cyberbullismo”.

È stata poi proiettata una versione ridotta del video della performance “Lascia la tua impronta se almeno una volta hai subito violenza”, svoltasi a scuola, “ricordando a tutti che il silenzio va rotto e i segnali tossici vanno riconosciuti”.

“Ciò che ci riempie di immensa gratitudine è stato l’incredibile riscontro ricevuto. L’impegno dei ragazzi di Enna è stato elogiato pubblicamente, suscitando testimonianze intime e sentite da parte delle personalità e degli ospiti presenti in platea”, prosegue il comunicato.

La delegazione ennese è stata l’unica a essere accompagnata e supportata in trasferta dalla propria dirigente scolastica, Maria Concetta Messina, “dimostrando come la scuola debba essere concretamente in prima linea per promuovere unione, empatia, rispetto e ascolto”.

La dirigente, rimasta particolarmente colpita dai lavori prodotti dagli studenti e dal forte messaggio lasciato a tutta la scuola, “ha fatto intendere che si farà di tutto per replicare il progetto anche nel prossimo anno scolastico”.

Dopo la conclusione dell’anno scolastico, insieme alla referente del progetto per il Comitato di Enna, Alessandra Murgano, e al presidente del Comitato territoriale di Enna, Riccardo Caccamo, si lavorerà per studiare un modo per cercare di dare continuità a questo progetto.

Al termine dell’evento, il messaggio degli studenti ennesi ha iniziato a viaggiare in tutta Italia. I ragazzi hanno distribuito cartoline e segnalibri ai presenti e “in moltissimi hanno richiesto copie extra da riportare e diffondere nei comitati Uisp delle loro città”.

“Grazie a chi ha creduto in questo progetto. La versione integrale del video finale vi aspetta sulla nostra pagina: guardatelo e aiutateci a lasciare un’impronta di cambiamento”, conclude l’Uisp.