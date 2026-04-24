Detenzione di droga ai fini di spaccio: eseguito arresto per condanna definitiva

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Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, e in particolare personale del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, ha proceduto all’arresto di una persona condannata a un anno, due mesi e 17 giorni di reclusione, a seguito di ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva.

I fatti oggetto della relativa vicenda penale risalgono all’anno 2020, quando personale della Polizia di Stato sorprendeva l’uomo in possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, denunciandolo all’Autorità giudiziaria.

Nell’ambito del relativo procedimento penale, l’imputato è stato condannato in via definitiva alla pena anzi indicata ed in seguito è stato ammesso al programma di affidamento in prova ai servizi sociali.

A seguito di successive e gravi violazioni delle prescrizioni cui era stato sottoposto, debitamente segnalate al competente Ufficio giudiziario dagli uffici investigativi della Polizia di Stato, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova disponendo l’immediata carcerazione del condannato.

La Polizia di Stato si conferma pilastro operativo della legalità, dando esecuzione anche ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per la tutela della sicurezza pubblica.