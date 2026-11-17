Desertificazione commerciale, da Enna l’appello di Confcommercio: «Serve un impegno comune per salvare le nostre città»

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Le chiavi dei negozi che hanno chiuso come simbolo di un fenomeno che sta impoverendo le città, ma anche come punto di partenza per costruire nuove opportunità. Si è svolta ieri, nella Sala di Rappresentanza della Prefettura di Enna, “Viviamo le città – La Giornata delle Chiavi: riapriamo le porte al commercio”, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Caltanissetta Enna nell’ambito della mobilitazione nazionale che ha coinvolto, nella stessa giornata, le associazioni territoriali di tutta Italia.

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Al centro dell’incontro, inserito nelle celebrazioni per il centenario della Prefettura, la desertificazione commerciale e le sue conseguenze sulle aree interne, dove il progressivo calo demografico si accompagna alla riduzione delle attività produttive, dei servizi e delle opportunità occupazionali.

Ad aprire i lavori è stato Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna, che ha tracciato un quadro della situazione del commercio sul territorio, richiamando l’attenzione sulla necessità di affrontare il fenomeno attraverso un’azione coordinata tra istituzioni e rappresentanze economiche.

Presenti Sua Eccellenza il Prefetto Ignazio Portelli, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, l’assessore alle Attività produttive del Comune di Enna, Marilisa Milano, e l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni.

Il confronto ha evidenziato, anche attraverso l’analisi di dati statistici, le difficoltà strutturali dell’entroterra siciliano, particolarmente penalizzato dalla perdita di popolazione e dal conseguente indebolimento del tessuto economico. Un circolo vizioso in cui la riduzione dei residenti incide sui consumi e sui servizi, mentre la chiusura delle attività rende i territori sempre meno attrattivi.

«La desertificazione commerciale non riguarda soltanto le imprese, ma il futuro delle nostre comunità», dichiara Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna. «Rivolgiamo un appello ai sindaci e al presidente del Libero Consorzio affinché si avvii una concertazione stabile, capace di individuare soluzioni concrete. Le chiavi che oggi abbiamo simbolicamente consegnato non devono rappresentare soltanto le attività che hanno chiuso: vogliamo che diventino le chiavi di nuove imprese e di quelle che, grazie a un impegno condiviso, potranno continuare a lavorare e investire nelle nostre città».

A offrire un contributo all’analisi sono stati Giulio Pedrini, docente di Politica economica dell’Università Kore di Enna, che ha approfondito la geografia della desertificazione commerciale, e Fausto Carmelo Nigrelli, docente di Pianificazione urbanistica dell’Università di Catania, intervenuto sulle prospettive della rigenerazione urbana.

Giuseppe Carambia, presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha affrontato le ricadute dello spopolamento sull’occupazione e sul lavoro autonomo. Marco Montesano, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, ha invece rilanciato la proposta di recuperare il modello dei centri commerciali naturali, valorizzando le attività presenti nei centri urbani attraverso strategie comuni capaci di trasformarne l’attrattività e la vitalità economica.

Nel corso delle conclusioni, Francesco Bivona, commissario di Confcommercio Professioni, ha richiamato il ruolo delle competenze professionali nel percorso di rilancio delle economie locali e l’importanza di un confronto stabile tra i diversi soggetti del territorio.

Dagli interventi è emersa una convinzione condivisa: nessuna misura isolata può arrestare la desertificazione commerciale. Occorre una collaborazione continuativa tra amministrazioni, associazioni di categoria, professionisti e imprese, per sostenere le attività esistenti e favorire nuove aperture.

L’incontro si inserisce nel progetto nazionale Cities di Confcommercio e punta ad avviare un percorso di confronto con gli enti locali, anche attraverso la proposta di un protocollo d’intesa.

L’obiettivo è trasformare il gesto simbolico della consegna delle chiavi in un impegno concreto: non soltanto evitare nuove chiusure, ma creare le condizioni perché le città tornino ad aprire le proprie porte al commercio.