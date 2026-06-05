Desertificazione aree interne siciliane: la Cgil di Enna lancia l’allarme

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Più della metà dei Comuni siciliani si trova in un’area interna dell’isola, dove abita il 50% della popolazione regionale. Ma nei prossimi anni, senza una radicale inversione di marcia, questi territori rischiano di andare verso la desertificazione fra declino demografico e fragilità strutturali. È il grido di allarme della Cgil di Enna, lanciato dal Segretario Generale della Camera del Lavoro, Antonio Malaguarnera, e dal Segretario Generale della Funzione Pubblica, Alfredo Schilirò.

I due sindacalisti della Cgil ennese sottolineano che le aree interne siciliane sono caratterizzate da un progressivo spopolamento e da un marcato invecchiamento della popolazione. I comuni più a rischio hanno una popolazione di meno di 5mila abitanti, sono localizzati in zone montane o interne, registrano forte emigrazione giovanile e popolazione molto anziana.

Dal punto di vista sociale, queste aree soffrono di una progressiva riduzione dei servizi essenziali, quali welfare e sanità, istruzione e mobilità, carenza complessiva che alimenta un circolo vizioso di marginalizzazione e abbandono.

“La vera emergenza — dichiarano Schilirò e Malaguarnera — è l’inesorabile emigrazione dei giovani che sono costretti ad abbandonare le aree interne della Sicilia e quindi il territorio ennese”.

“La Grande crisi del 2008, la pandemia da Covid-19 e, ora, le guerre in Ucraina e Medio Oriente hanno reso e rendono incerto il futuro per la maggior parte dei giovani siciliani ed ennesi. Diventare adulti, per la generazione nata dopo il 2000, è stato soprattutto un percorso a ostacoli tra choc globali e minacce costanti al futuro del mondo. Così, anche fare famiglia diventa faticoso e lasciare l’Italia non è più soltanto un’opzione, ma per tanti è una necessità. I giovani non sono assenti o disinteressati, ma sempre più spesso faticano a riconoscersi in sistemi istituzionali e decisionali che non li considerano una priorità”.

“La Sicilia e la provincia di Enna — aggiungono i sindacalisti della Cgil ennese Malaguarnera e Schilirò — non sanno valorizzare i propri cittadini. In questo contesto, l’emigrazione diventa la risposta razionale: i giovani rifiutano di sprecare i loro anni più preziosi aspettando un’opportunità che spesso non arriva mai, in un sistema che seleziona in base all’anzianità e protegge per appartenenza, non per merito”.

Secondo la Cgil ennese, questo squilibrio si riflette in un mercato del lavoro dominato da piccole imprese con scarsa capacità di crescita dimensionale e bassa intensità innovativa, associato a una cultura imprenditoriale ancora fortemente familiare, che limita la mobilità sociale e riduce le prospettive di avanzamento professionale.

Le conseguenze non riguardano soltanto chi parte, ma anche chi resta. Precarietà del lavoro, salari insufficienti e assenza di prospettive rendono la costituzione di una famiglia un progetto spesso rinviato a tempo indeterminato.

“È di vitale importanza dare una svolta e rendere appetibile questa terra — concludono i due esponenti della Cgil ennese — attraverso un Patto di Sviluppo tra Istituzioni, l’Università, mondo del lavoro e parti sociali, puntando sull’ammodernamento della pubblica amministrazione, un piano di infrastrutturazione del territorio ennese e il recupero dei centri storici”.

Malaguarnera e Schilirò auspicano, infine, che la creazione del Policlinico Universitario possa rappresentare la centralità della medicina sperimentale di ultima generazione che sappia coniugare innovazione e ricerca per tutti i paesi del Mediterraneo.