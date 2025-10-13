Derattizzazione a Enna, il Comune: “Interventi costanti e su segnalazione dei cittadini”

In riferimento alla presenza di topi in città, il Servizio ambiente del Comune di Enna precisa che il servizio ha sempre dato seguito, in maniera continuativa, alle segnalazioni pervenute per mezzo pec, al protocollo o anche su segnalazioni dirette degli utenti, nonché con interventi programmati.
La ditta incaricata ad ogni richiesta produce “scheda di avvenuto intervento”, spiega il Comune, debitamente registrata con protocollo riportante le specifiche di ogni singolo intervento. L’ultimo intervento in ordine di tempo è stato effettuato in data 8-10-2025 dalla “Balata” alla Via Roma su tutti i tombini presenti, quale intervento programmato.
L’Ente rappresenta, a tal proposito, che la ditta incaricata può operare esclusivamente nelle infrastrutture di pertinenza del Comune e non in proprietà private.
La cittadinanza è invitata, pertanto, ad inoltrare apposta segnalazione, anche per le vie brevi, al Servizio Ambiente del Comune di Enna, in modo da consentire il necessario intervento di derattizzazione.