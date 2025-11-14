Depuratori, il Comitato Senz’Acqua Enna denuncia gravi criticità e chiede spiegazioni ai Sindaci

13 minuti ago
Comitato “Senz’Acquaenna”
Il Comitato Senz’Acqua Enna rende noto che, “a seguito dell’accesso civico agli atti da noi effettuato presso l’assemblea dei sindaci, sono emerse — dalle innumerevoli pagine visionate dai nostri legali — gravi criticità riguardanti i depuratori di Enna e provincia, puntualmente evidenziate nelle relazioni ufficiali dell’ARPA”.

Alla luce di quanto riscontrato, il Comitato chiederà spiegazioni ai Sindaci e al Libero Consorzio di Enna.

“I cittadini hanno il diritto di sapere se il servizio pagato è realmente e correttamente garantito”, prosegue la nota, che solleva anche un interrogativo di natura istituzionale: “E, soprattutto, a cosa serve ancora l’Assemblea dei Sindaci, se non è in grado di assicurare un servizio efficiente, trasparente e rispettoso delle norme”.

Il Comitato annuncia inoltre che continuerà “a vigilare con determinazione e a portare avanti la propria battaglia in difesa dei cittadini e del territorio”.

“Non accetteremo più silenzi né scaricabarile: ogni istituzione di controllo si assuma, qui e ora, le proprie responsabilità verso la comunità e il territorio”, conclude la nota.

