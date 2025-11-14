Depuratori, il Comitato Senz’Acqua Enna denuncia gravi criticità e chiede spiegazioni ai Sindaci

PUBBLICITÀ

Il Comitato Senz’Acqua Enna rende noto che, “a seguito dell’accesso civico agli atti da noi effettuato presso l’assemblea dei sindaci, sono emerse — dalle innumerevoli pagine visionate dai nostri legali — gravi criticità riguardanti i depuratori di Enna e provincia, puntualmente evidenziate nelle relazioni ufficiali dell’ARPA”.

PUBBLICITÀ

Alla luce di quanto riscontrato, il Comitato chiederà spiegazioni ai Sindaci e al Libero Consorzio di Enna.

PUBBLICITÀ

“I cittadini hanno il diritto di sapere se il servizio pagato è realmente e correttamente garantito”, prosegue la nota, che solleva anche un interrogativo di natura istituzionale: “E, soprattutto, a cosa serve ancora l’Assemblea dei Sindaci, se non è in grado di assicurare un servizio efficiente, trasparente e rispettoso delle norme”.

Il Comitato annuncia inoltre che continuerà “a vigilare con determinazione e a portare avanti la propria battaglia in difesa dei cittadini e del territorio”.

“Non accetteremo più silenzi né scaricabarile: ogni istituzione di controllo si assuma, qui e ora, le proprie responsabilità verso la comunità e il territorio”, conclude la nota.